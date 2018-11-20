В Мосгордуме предложили создать реестр лжемагов и объединить всех экстрасенсов в профессиональную ассоциацию. С соответствующей инициативой выступил председатель комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.

"Мне кажется, что если у нас колдунов, магов, чародеев, парапсихологов много в Москве, надо создать уже ассоциацию квалифицированную, которая на просторах интернета в своих ресурсах будет давать оценку тем или иным действиям, публиковать. А дальше люди сами решат, идти к такому человеку или группе людей или не идти", – сказал Палеев

Антон Палеев считает, что реестр колдунов-аферистов позволит дать правовую оценку их действиям магов.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, больше половины россиян допускает существование колдовства. При этом большинство людей, обращавшихся к магам и колдунам, идут на это в тяжелых или безвыходных ситуациях. Кроме того, чуть больше четверти опрошенных утверждают, что сталкивались с экстраординарными способностями людей лично.

Треть опрошенных признались, что считают определенных людей способными наводить порчу и сглаз. Из них четверть заявила, что сталкивалась с его проявлениями лично. Отмечалось, что женщины и люди в возрасте 45-59 лет склонны считать колдовство реальным существенно чаще, чем мужчины и молодежь 18-24 лет.

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