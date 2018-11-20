Московская сцена

После своего триумфального возвращения на сцену в 2014 году Анастейша выпустила уже два альбома, последний из которых, Evolution, певица представит в Москве на одной из лучших столичных площадок. Концерт станет частью большого мирового тура, проводимого в поддержку нового альбома. Однако, как обещает сама певица, прозвучат не только новые песни, но и хиты, сделавшие Анастейшу одной из культовых певиц современности.

По словам самой Анастейши, новый альбом получился наиболее личным и многогранным в ее карьере. Вместе с известным шведским продюсером и композитором Андресом Багге, работавшим также с Селин Дион, Мадонной, Энрике Иглесиасом и другими популярными исполнителями, Анастейша записала 13 песен, которые прозвучат в Москве.

Всего на счету певицы шесть студийных альбомов, ее песни занимали вершины национальных хит-парадов в 19 странах мира. Ее синглы неоднократно становились платиновыми, а общие продажи составляют свыше 30 миллионов копий. Анастейша известна как обладательница большого количества самых престижных мировых наград: шести MTV Awards, четырех премий ECHO, трех World Music Awards, трех Brit Awards, трех Golden Europe Awards, Woman’s World Award и многих других. Анастейша известна не только как талантливый музыкант, но и как икона стиля. Ее коллекция одежды, созданная в партнерстве с немецким брендом s.Oliver, отражает личный стиль певицы – комфортный, женственный и сексуальный. Кроме этого, известен аромат от Анастейши "Resurrection" ("Воскрешение"), а также специальная линейка украшений "Anastacia by Tat2".

Крокус Сити Холл

21.11

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