Готовим вкусно

Тему вредной еды нужно больше освещать по телевидению. В этом уверена зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

Сенатор упомянула и о необходимости обучающих программ для детей, посвященных вредной продукции и количеству ее потребления.

По мнению Гехт, людям нужно объяснять, почему та же колбаса является не самым полезным продуктом. "Запреты и повышение это точно не тот путь, который улучшит здоровье населения", – заявила представитель Совфеда.

Ранее экспертный совет при правительстве России предложил ввести налог на продукты переработки красного мяса. Речь идет о колбасе, беконе и сосисках. Акциз может составить почти 160 рублей на килограмм, что приведет к подорожанию продуктов на 30%.

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