Здесь интересно

22 ноября в 19:00 в Галерее современного искусства фарфора ИФЗ в Москве состоится открытие персональной выставки "Commedia dell’arte. Импровизации в фарфоре" Миши Ленна, художника из Санкт-Петербурга, получившего всемирную известность.

Миша Ленн – обладатель "Оскара" в сфере изобразительного искусства ARTV Fine Art Awards 2005, лучший акварелист Северной Америки. Его работы находятся в известных галереях США и Европы, представлены в частных и музейных коллекциях по всему миру. В своем творчестве Ленн обращается к элегантности и грации Дега, мозаичности и декоративности Климта, романтичности, мечтательности Ренуара и энергии Тулуз-Лотрека.

В этот раз Миша Ленн на персональной выставке в Москве представляет новую авторскую коллекцию. В преддверии 2019 года, года театра в России, лейтмотивом серии стала Commedia dell’arte – итальянская комедия масок. Музыка, танцы, остроумные диалоги и всевозможные каверзы составляли основу бродячего театра импровизации XVI века. Специальный гость вечера – московская absolute soul группа SHOO.

Императорский фарфоровый завод на протяжении многих лет успешно сотрудничает со многими известными современными авторами. Их проекты, исполненные в фарфоре, дополняют широкую линейку продукции, выпускаемую предприятием.

Выставка пройдет с 22 ноября по 6 декабря, галерея работает с 10:00 до 22:00.

Галерея современного искусства фарфора ИФЗ

22.11 — 06.12

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