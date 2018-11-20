Образование/Карьера

Владимир Путин подписал указ о создании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, Совет детства обязуется помогать ведомствам, связанным с госполитикой в сфере защиты семьи и детей, а также проводить мероприятия в рамках Десятилетия детства.

Правительство образовало совет по проведению Десятилетия детства в мае 2018 года. Председателем стала Валентина Матвиенко. Дело оставалось за подписью президента.

Проект Десятилетия детства создан, чтобы повысить благосостояние семей с детьми. Предполагается также развивать детскую инфраструктуру и вопросы в сферах образования и здравоохранения.

.