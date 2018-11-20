Московская жизнь
Жители Москвы имеют возможность встретиться с представителями ЦОДД
ЦОДД выслушает предложения москвичей по улучшению и совершенствованию организации дорожного движения в столице.
В 9 административных округах Москвы сотрудники Центра организации дорожного движения в очередной раз примут участие во встречах глав управ с жителями. Главная цель – ответить на вопросы по организации дорожного движения и обсудить с горожанами их предложения и замечания.
Встречи состоятся в среду (21.11.2018) в 19:00 по следующим адресам:
ЦАО - Ул. Большая Якиманка, д. 27
САО - Астрадамский проезд, д. 4
СВАО - ул. Сухонская, 13
ВАО - ул. 5-я Парковая, д. 10
ЮВАО - проспект Защитников Москвы, д. 9 к. 2
ЮЗАО - ул. Перекопская, д. 28
ЗАО - ул. Академика Анохина д. 36
СЗАО - ул. Свободы, 42 к. 2
ЗелАО - г. Зеленоград, корп. 830
С начала года было проведено уже 99 встреч в префектурах округов и управах районов с участием сотрудников ЦОДД, на которых задали более 500 вопросов.
Встречи еще в двух административных округах состоятся в следующую среду (28.11.2018г.). Их будут проводить Префекты административных округов.
Информация о дате и времени встречи размещается на сайте http://www.gucodd.ru в разделе «встречи с жителями» и сайтах управ и префектур..
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