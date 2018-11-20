Московская жизнь
330 экземпляров техники эвакуировано на московских дорогах
АМПП продолжает применять эвакуаторы для сбора неисправных грузовых средств на дорогах столицы.
Почти 330 поврежденных или неисправных грузовых машин
переместили эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного
пространства» (АМПП) со столичных дорог с начала 2018 года. Об этом сообщила
пресс-служба учреждения.
«Эвакуаторы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» с начала года помогли переместить 325 поврежденных в ДТП или неисправных грузовых автомобилей. Их передвижением занимались специальные эвакуаторы, которые предназначены для тяжеловесной и негабаритной техники», - отмечается в СМИ.
Наиболее часто помощь неисправным грузовикам требовалась на МКАД, Варшавском, Каширском, Ленинградском и Киевском шоссе, а также на Волгоградском и Кутузовском проспектах.
«Автомобили, ставшие участниками аварий, мешают проезду и осложняют дорожную ситуацию, поэтому их необходимо оперативно переместить в безопасное место. Чтобы иметь возможность как можно быстрее прибыть на место происшествия, в городе осуществляется круглосуточное дежурство нескольких эвакуаторов. Эвакуаторы также базируются на специальных стоянках на МКАД, что позволяет существенно сократить время на дорогу и быстрее добраться до места, где требуется помощь специализированной техники», - заключили в пресс-службе.
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