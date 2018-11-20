Почти 330 поврежденных или неисправных грузовых машин переместили эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) со столичных дорог с начала 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.



«Эвакуаторы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» с начала года помогли переместить 325 поврежденных в ДТП или неисправных грузовых автомобилей. Их передвижением занимались специальные эвакуаторы, которые предназначены для тяжеловесной и негабаритной техники», - отмечается в СМИ.



Наиболее часто помощь неисправным грузовикам требовалась на МКАД, Варшавском, Каширском, Ленинградском и Киевском шоссе, а также на Волгоградском и Кутузовском проспектах.



«Автомобили, ставшие участниками аварий, мешают проезду и осложняют дорожную ситуацию, поэтому их необходимо оперативно переместить в безопасное место. Чтобы иметь возможность как можно быстрее прибыть на место происшествия, в городе осуществляется круглосуточное дежурство нескольких эвакуаторов. Эвакуаторы также базируются на специальных стоянках на МКАД, что позволяет существенно сократить время на дорогу и быстрее добраться до места, где требуется помощь специализированной техники», - заключили в пресс-службе.

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