Программу для идентификации личности студента, учащегося онлайн, начнут запускать в России в 2019 году.

Об этом заявил директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики министерства науки и высшего образования РФ Артемий Рожков.

Это позволит точно определять, кто проходил обучение и сдавал зачеты, пояснил Рожков на круглом столе комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Он добавил, что благодаря программе можно будет не общаться со студентами лично во многих случаях. Это касается в том числе вступительных экзаменов в магистратуру: человеку не нужно будет приезжать в другой город ради этого.

Гендиректор компании VisionLabs Александр Ханин в январе рассказал, что в России собираются внедрять технологию распознавания лиц, с помощью которой студенты смогут сдавать экзамены онлайн. Система упростила обучение студентов Московского института психоанализа. Ханин считает, что онлайн-обучение с такой идентификацией будет становиться популярнее в российских вузах, а в будущем технология должна повысить качество обучения.

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