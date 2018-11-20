Будем здоровы

Специалисты из Университета Гранады заявили, что лоб становится теплее, а нос холоднее, если человек пытается солгать собеседнику.

Из-за снижения температуры носа он уменьшается в размерах.

В ходе эксперимента испытуемым предложили обмануть своих собеседников по телефону. За добровольцами следили с помощью тепловизоров, которые определяли распределение температуры на исследуемой поверхности.

Благодаря инфракрасным изображениям специалисты обнаружили, что если человек пытался обмануть, температура его носа уменьшалась на 1,2 градуса, а лоб нагревался примерно на полтора градуса.

По мнению ученых, падение температуры провоцирует волнение, которое испытывает тот, кто пытается обмануть. Также усиливается умственная работа из-за чего, температура лба повышается.

Результаты испытаний подтвердились в 80 процентах экспериментов.

Ранее ученые Корнеллского университета в США выяснили, как распознать ложь в беседе с женщиной. В частности специалисты раскрыли список слов, употребление которых с высокой вероятностью указывает на то, что собеседница лжет. Исследователи утверждают, что диалог неискренней женщины построен в "уклончивой" манере. При этом она часто употребляет слово "возможно", местоимение "я" и глагол "стараться" в различных формах.

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