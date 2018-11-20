Автодром вблизи села Ознобишино Щаповского поселения ждёт реконструкция и новое строительство. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) столицы для участка, расположенного в Троицком административном круге.

«На территории автодрома планируется построить 1-2 этажное административно-бытовое здание, площадь которого составит около 5 тыс. кв. метров. Помимо этого выделена территория для занятий автомодельным спортом площадью 600 кв. метров», – рассказала Юлиана Княжевская.

Протяжённость трассы составляет 1,2 км. Общая площадь земельного участка под спортивное сооружение 3 га. Территория граничит с Варшавским шоссе и автоцентром. Работы проведут за счет средств инвестора.

«Для посетителей предусмотрена парковка на 160 автомобилей, в том числе два десятка мест для инвалидов. Автодром рассчитан на 500 посетителей, из которых 300 смогут разместиться на зрительских трибунах. Улучшение инфраструктуры спортивного объекта позволит увеличить количество рабочих мест до 30», - пояснила Ю. Княжевская.

Председатель Москомархитектуры отметила, что на обновлённом автодроме можно будет проводить спортивные мероприятия различного уровня и приобщать население к занятиям автоспортом.

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