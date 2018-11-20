Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019–2021 годы.

В соответствие с ним доходы фонда с 2019 до 2021 года вырастут более чем на 500 миллиардов, а расходы – почти на 700 тысяч.

В доходы входят денежные средства от реализации программы по борьбе с коррупцией, а в расходной учтены решения, направленные на совершенствование пенсионного законодательства.

Страховая пенсия и выплата к ней будут проиндексированы с 1 января 2019 года на 7,05%, сокращаясь в течение трех лет до 6,3%. Социальные пенсии будут подвержены индексации на 2,4%, а к 2021 году – на 2,7%. Также по новому закону предусматривается ежегодное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей.

Ранее стало известно, что самые благоприятные условия на рынке труда для пенсионеров сложились в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Причем первые два места, ожидаемо, достаточно сильно оторвались от других регионов.

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