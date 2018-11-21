22% россиян живут в бедности и вынуждены экономить даже на самых простых продуктах. Впрочем, согласно данным опроса РАНХиГС, экономить вынуждены практически все.

Эксперты поделили население России на четыре условные группы: зона комфорта, зона возможных изменений, зона риска, зона бедности. Так, в последнюю группу попали 22% участников опроса, которые не могут позволить себе ничего сверх необходимого набора базовых продуктов питания. Им порой приходится делать выбор между покупкой продуктов питания или дешевых, но необходимых лекарств.

Зона потребительского риска включает 35,6% опрошенных. Их доход позволяет нормальное питание и покупку повседневно необходимых товаров, однако приобретение, например, смартфона или холодильника будет проблематичным. Перспектив повышения материального статуса у участников этой группы нет. Поэтому в случае необходимости покупки товаров длительного пользования, эти люди вынуждены будут брать кредит и начать экономить на еде.

В зоне возможных изменений - самой нестабильной группе - граждане, которые затруднились оценить свои потребительские возможности в следующем году. Кто-то из них сейчас не испытывает финансовых сложностей, однако в стабильности не уверен и ожидает снижения своего уровня материальной обеспеченности. Другие, наоборот - сейчас не очень стабильны, однако уверены, что их доходы вырастут в ближайшем будущем.

Около 28% россиян находятся в зоне потребительского комфорта — столько респондентов сообщили, что могут позволить себе приобрести товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни в ближайшем будущем.

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