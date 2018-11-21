Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Его кандидатуру утвердили на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

"Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола", – говорится в сообщении.

Еще одним претендентом на эту должность был генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, который в настоящее время является вице-президентом Интерпола по Европе.

Незадолго до начала выборов сенаторы США выступили против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на пост главы Интерпола. В заявлении, подписанном демократами Дженом Шахином и Крисом Кунсом, а также республиканцем Марко Рубио, говорится, что избрание генерал-майора Прокопчука "сродни идее поставить лису во главе курятника". Также против избрания Прокопчука выступали власти Украины. Глава МВД Арсен Аваков обвинил РФ в злоупотреблении полномочиями Интерпола.

Выборы нового главы организации были назначены после отставки Мэн Хунвэя. Предыдущий глава организации был арестован у себя на родине в Китае по подозрению в коррупции. Сразу после этого генсекретариат Интерпола в Лионе получил прошение о сложении полномочий Хунвэя в качестве президента организации.

Официально о задержании 64-летнего Мэн Хунвэя китайские власти сообщили 7 октября. Министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается в целом ряде преступлений. Жена Хунвэя Грэйс Мэн сообщила, что ее супругу поступали угрозы и выразила сомнение в том, что ее муж жив. Однако французские следователи не нашли подтверждения ее слов.

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