24 и 25 ноября для пассажиров будет закрыта станция «Ховрино», сообщила пресс-служба столичного метрополитена. Это необходимо для подключения строящейся станции «Беломорская» к сети Московского метрополитена. Во время закрытия пассажиры смогут пользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ, который соединит станции «Речной вокзал» и «Ховрино». В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник в 5:30 утра. Работы специально проводятся в выходные дни, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни.

Открытие станции «Беломорская» Замоскворецкой линии (2) ожидают более 140 тысяч жителей районов Левобережный и Ховрино. Благодаря открытию станции «Беломорская» нагрузка на «Речной вокзал» уменьшится до 25%. В часы пик пассажиропоток станции сократится приблизительно до 7,5–10 тысяч человек.

Во время изменения режима работы линии на станциях «Ховрино» и «Речной вокзал» будет организовано дежурство инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Сотрудники, одетые в яркую желто-красную форму, помогут правильно сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, на вышеперечисленных станциях для обеспечения безопасности также будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

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