Происшествия

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая предложила ужесточить праила приобретения оружия.

"Очевидно, что данная инициатива – реакция на те противоправные действия, которые были совершены подростками, обладающими разрешением на оружие. Что касается дополнительных механизмов для получения такого разрешения, я бы с этим согласился", – цитируют СМИ.

Нилов пояснил, что сам даже перед продлением лицензии на травматическое оружие проходил процедуру. Он подчеркнул, что к вопросам получения оружейной лицензии следует отнестись очень ответственно. Депутат считает необходимыми консультации с психологами или тесты.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, ужесточающий правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 лет до 21 года. Нужно будет представить справку и характеристику с места работы или учебы, справку о доходах. Кроме того, станет необходимо собеседование с сотрудниками Росгвардии. А Росгвардия, в свою очередь, предлагала повысить возраст для покупки оружия до 21 года.

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