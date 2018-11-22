Автомагистраль

Временный ввоз праворульных иномарок на Дальний Восток без установки на них системы "ЭРА-ГЛОНАСС" позволит снизить стоимость автомобиля. Информация предоставлена представителем департамента транспорта Приморского края.

Стоимость автомобиля снижается за счет отказа от установки модуля на 35-45 тысяч рублей. Временный порядок этого нововведения позволит также снизить социальную напряженность среди местных жителей.

Российской экономике это позволит получить больше таможенных сборов за счет увеличения количества ввезенного транспорта.

Требование об обязательном оснащении транспортных средств системой вызова экстренных служб вступило в силу 1 января 2017 года. За первый месяц на складах таможни на Дальнем Востоке из-за отсутствия в таком количестве систем экстренного реагирования при авариях скопилось почти 800 машин. В феврале количество автомобилей на складах возросло до 1,4 тысячи и наметился спал ввоза иномарок.

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