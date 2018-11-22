Столичные власти утвердили проект планировки территории вблизи посёлка Коммунарка поселения Сосенское, соответствующее постановление подписано в правительстве Москвы.

«При разработке столь масштабного проекта планировки особое внимание мы уделили созданию социальной и транспортной инфраструктуры.

Правительство столицы поставило задачу развивать новые территории комплексно и функционально. В ТиНАО уже создаются новые центры притяжения, формируются медицинский, образовательный и административно-деловой кластеры. Всё это способствует экономическому росту округа и появлению здесь новых рабочих мест», – пояснила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, общая площадь проектируемой территории составляет 112,75 га. В рамках реализации комплексного проекта предусмотрено размещение объектов капитального строительства, в том числе жилая застройка.

«Помимо этого в поселении Сосенское проектом предусмотрено строительство павильона станции метро «Ольховая» Сокольнической линии. Для улучшения и развития транспортной инфраструктуры здесь построят ещё порядка 13 км улично-дорожной сети, а также новую линию трамвая. В целях безопасности организуют наземные пешеходные переходы», – рассказала Юлиана Княжевская.

Также данный проект планировки территории предусматривает строительство нового медицинского учреждения, его разместят на участке площадью порядка 13 га.

«Многофункциональный больничный комплекс построят за счёт бюджета города. В составе медучреждения многопрофильный блок для взрослых на 606 коек, родильный дом на 130 мест, детский стационар на 180 мест, инфекционное отделение. Три лечебных корпуса объединят переходами», – пояснила Ю.Княжевская.

Она также отметила, что на территории больничного комплекса будет организована подстанция скорой помощи на 6 единиц спецтехники и оборудована вертолетная площадка.

«В поселении Сосенское планируется возведение нескольких жилых комплексов с подземными гаражами. Для обеспечения жилой застройки местами в образовательных учреждениях здесь построят две школы на 2450 мест и три детских садика вместимостью 965 мест. Участки вокруг детских учреждений будут благоустроены», – пояснила Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что для жителей здесь появятся современные объекты культуры и спорта, кафе, рестораны, магазины и фитнес-центры. Также на проектируемой территории будет построено новое административное здание для органов внутренних дел.

Согласно проекту планировки будут проведены масштабные мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры: прокладка водопроводных, водосточных, канализационных и тепловых сетей.

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