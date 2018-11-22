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Автомагистраль

Ограничения движения связаны с реконструкцией инженерных сетей

Ограничения движения связаны с реконструкцией инженерных сетей

Информационный Центр Правительства Москвы 22 ноября 2018г., 11:49

Ограничения движения транспорта будут наблюдаться на 2-й Новоостанскинской улице

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До 20 декабря введено ограничение движения на 2-й Новоостанскинской улице

Ограничение движения на ул. 2-я Новоостанкинская введено до 20 декабря. Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса столицы.

Отмечается, что ограничения введены в связи прокладкой инженерных сетей.

«В связи с прокладкой инженерных сетей на ул. 2-я Новоостанкинская в СВАО движение ограничено по 20 декабря. Ограничение введено на участке ул. 2-я Новоостанкинская в районе д. 5 на ул. Цандера. Изменение действует на одной полосе с обеспечением приоритетного права проезда транспортных средств», - говорится в сообщении.

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