версия для печати
Московская жизнь
От здания бывшей фабрики "Красный октябрь" к Крымской набережной перекинется мост
Пешеходный мост будет проложен к Крымской набережной.
Территорию бывшей кондитерской фабрики «Красный октябрь» и Крымскую набережную может соединить пешеходный мост, его концепция уже готова.
Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей
Кузнецов.
«Пешеходный мост с «Красного Октября» к месту, где памятник Петру I стоит, планируется. Но, к сожалению, долго эта тема тянется, даже концепция есть с очень сильным инженером из Германии, одним из выдающихся инженеров мостостроения.
Классная концепция, надеюсь, дойдет до реализации, чертежи уже есть. Там административные препятствия с землей, с участками под опоры. Но от планов никто не отказывался, все хотят этот мост - и «Гута» и город», - сказал Сергей Кузнецов..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.