Территорию бывшей кондитерской фабрики «Красный октябрь» и Крымскую набережную может соединить пешеходный мост, его концепция уже готова.

Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.



«Пешеходный мост с «Красного Октября» к месту, где памятник Петру I стоит, планируется. Но, к сожалению, долго эта тема тянется, даже концепция есть с очень сильным инженером из Германии, одним из выдающихся инженеров мостостроения.

Классная концепция, надеюсь, дойдет до реализации, чертежи уже есть. Там административные препятствия с землей, с участками под опоры. Но от планов никто не отказывался, все хотят этот мост - и «Гута» и город», - сказал Сергей Кузнецов.

.