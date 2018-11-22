Здесь интересно

В столице отметят 50-летие Всероссийского Грушинского фестиваля

23 ноября в 19:00 в Концертном зале Правительства Москвы (Новый Арбат, 36) состоится юбилейный концерт, посвященный 50-летию Всероссийского Грушинского фестиваля.

Мероприятие проводится при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

В концерте примут участие самые дорогие и любимые лауреаты и почетные гости Всероссийского Грушинского фестиваля: Олег Митяев, Александр Городницкий, Галина Хомчик, Тимур Шаов, Никита Высоцкий, Сергей Войтенко и другие.

В рамках концертной программы также прозвучат песни молодых лауреатов и самых известных бардов России в сопровождении фото- и видеоряда, отражающего историю фестиваля и его сегодняшний день. Зрителей юбилейного концерта ждет особая неповторимая праздничная атмосфера всемирно известного Грушинского фестиваля, который в этом году празднует свое 50-летие.

Всероссийский Грушинский фестиваль ежегодно проходит в Самарской области начиная с 1968 года. Это грандиозный песенный праздник, крупнейший в мире международный форум любителей песни, музыки, поэзии, объединяющий участников разного возраста из разных уголков нашей планеты.

За 50 лет на фестивале выросло уже несколько поколений, участники первых фестивалей продолжают ежегодно приезжать на песенный праздник со своими семьями, привозя не только детей, но уже и внуков.

В этом году юбилейный фестиваль собрал истинных любителей поэтического и музыкального творчества из 150 городов 75 регионов России и многих зарубежных стран. Общее число участников Грушинского фестиваля (за все годы) превысило отметку в 3,5 миллиона человек.

Самое яркое событие праздника – гала-концерт на главной сцене фестиваля – знаменитой «Гитаре» на воде, где «Гора» - зрители, сидящие в естественном амфитеатре на склоне горы, зажигают фонарики, отмечая понравившиеся выступления любимых исполнителей.



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