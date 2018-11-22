Путешествие

В 2019 году стоимость туров для россиян вырастет на 20%, прогрозируют специалисты отрасли.

Уже сейчас зафиксирован значительный рост цен на новогодние туры. Речь идет о подорожании на 15-18% практически по всем направлениям. Эксперты отмечают, что наибольшую роль в этом играет девальвация рубля и рост стоимости топлива (цена авиационного керосина в РФ выросла на 15% - прим. ред.).

Если ситуация по топливу не придет в норму, пакетные туры тоже будут дорожать, предупреждают представители туриндустрии. Так, туроператорам придется повышать транспортную составляющую в турпакете примерно на 10-15% со следующего года.

На Новый год среди заграничных направлений лидером остаются курорты Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама, Индии, а также Доминиканской республики и Турции. По российским направлениям рост спроса составил 5-7% - спросом пользуются Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг.

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