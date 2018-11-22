Курс доллара США расчетами «на завтра» в начале сегодняшних торгов на Московской бирже к 10:01 потерял 4 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,62 рубля. При этом курс евро к этому времени поднялся на 9 копеек до 74,8525 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, «президент США Дональд Трамп через твиттер поблагодарил Саудовскую Аравию за увеличение добычи „черного золота“ и снижение цен на нефть». «После 7% обвала цена на нефть скорректировалась до уровня $64,44 за баррель. Участники рынка даже проигнорировали опубликованный отчет Минэнерго США, в котором было отражено увеличение запасов нефти в стране на 4,9 млн баррелей за неделю к 16 ноября. Запасы бензина уменьшились на 400 тыс. баррелей, дистиллятов — на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,700 млн баррелей в день», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, «по паре доллар/рубль торги завершились на отметке 65,66 руб., а по паре евро/рубль — на уровне 74,76 руб.». «На биржах в Азии нефть торгуется в минусе на 0,4%. При сохранении отрицательного значения торги по рублевым парам на Московской бирже откроются небольшим ростом на 10-15 копеек», — предполагает Антонов.

Он напоминает, что «в США сегодня выходной день, поэтому активность на рынке Форекс и объемы будут снижены». «В связи с этим по рублевым парам ожидаю консолидацию на текущих уровнях в диапазоне 80 копеек. Для доллара выделяю диапазон 65,40-66,20 руб. Для евро такой торговый коридор находится в границах 74,55-75,35 руб.», — добавляет аналитик.

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