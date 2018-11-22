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Политика
ГД одобрила документ о праве предпенсионеров на алименты
Алименты на нетрудоспособных лиц будут оформлены для людей предпенсионного возраста.
Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается обеспечить граждан предпенсионного возраста правом на получение алиментов нетрудоспособных лиц.
На выплаты от детей или бывшего супруга смогут претендовать женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Право на алименты по нетрудоспособности получат граждане, не имеющие доходов.
По словам автора инициативы, главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова, трудоспособные дети обязаны содержать своих нуждающихся в помощи родителей.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обеспечит граждан предпенсионного возраста обязательным правом на долю в наследстве..
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