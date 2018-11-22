Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Он предусматривает ряд нововведений. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс.

Это временный законопроект, он будет применяться по 31 декабря 2020 года.

Предлагается установить для участников UEFA Евро 2020 въезд на территорию России на основании многократных обыкновенных гуманитарных виз.

Для других иностранных граждан и лиц без гражданства депутаты предложили установить въезд на основании многократных обыкновенных деловых виз или многократных обыкновенных рабочих виз. Зрителям предлагается разрешить въезд в Россию без оформления виз, волонтерам – по обыкновенным гуманитарным визам.



Также, согласно проекту закона, правительство РФ сможет устанавливать ускоренный и упрощенный порядок выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников, приглашений на въезд, разрешений на работу.

"В период проведения UEFA Евро 2020 не требуется получение разрешений на работу или патентов для участников UEFA Евро 2020 и для волонтеров UEFA Евро 2020", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также законопроект предусматривает право зрителей на бесплатный проезд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Речь идет о поездках по городу и пригородам на автомобильном транспорте (исключение – такси), на электрическом и железнодорожном транспорте в пригородном сообщении по маршрутам UEFA и на метро. Разрешение будет действовать с 00:00 дня проведения матча до 12:00 следующего дня.

Также депутаты предлагают установить регулирование стоимости гостиничного обслуживания, предоставив налоговые льготы в отношении налога на добавленную стоимость, налога на доходы физлиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога, налога на имущество организаций, а также уплаты страховых взносов. Наиболее широкий набор льгот получает UEFA, поскольку он не признается в России налогоплательщиком большинства из указанных налогов. Что касается российских организаций, в частности Российского футбольного союза, они освобождаются от налогообложения в отношении операций, связанных с подготовкой и проведением матчей.

Чемпионат Европы по футболу состоится в 13 городах Европы в 2020 году. В России матчи пройдут в Санкт-Петербурге. Северная столица разделит с Копенгагеном поединки команд из группы В. Полный список городов, принимающих матчи, выглядит так:

Группа А: Рим (Олимпийский стадион) и Баку (Олимпийский стадион)

Группа B: Санкт-Петербург (стадион "Санкт-Петербург") и Копенгаген ("Паркен")

Группа С: Амстердам ("Йохан Кройф Арена") и Бухарест (Национальный стадион)

Группа D: Лондон ("Уэмбли") и Глазго ("Хэмпден Парк")

Группа E: Бильбао ("Сан-Мамес") и Дублин ("Авива")

Группы F: Мюнхен ("Альянц Арена") и Будапешт ("Ференц Пушкаш")

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