Московская сцена

22 и 23 ноября Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представляет возобновление балета "Чайка" в хореографии Джона Ноймайера.

В балете использована музыка Д. Шостаковича, П. Чайковского, А. Скрябина, И. Гленни.

"Чайка" Чехова не просто повествует о любви и театре, она и есть любовь и театр". (Джон Ноймайер)

Российская премьера спектакля состоялась в марте 2007 года в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, она стала началом нового этапа жизни балетной труппы. Именно с "Чайки" началось сотрудничество театра с ведущими хореографами ХХ века. Не случайно в юбилейном сезоне художественный руководитель балетной труппы Лоран Илер решил вернуть в репертуар именно этот, знаковый для театра спектакль.

"Чайка" была первым опытом работы труппы с Джоном Ноймайером, вслед за тем на сцене появились его спектакли "Русалочка" и "Татьяна". Эстетика хореографа развивала принципы, заложенные основоположниками театра – Станиславским и Немировичем-Данченко. Ноймайер – знаток и исследователь русской культуры – признавался перед московской премьерой "Чайки": "Для меня было важно вернуть результаты моих исследований, моей работы в Россию, в театр, носящий имя Станиславского".

Сегодня "Чайка" – безусловная балетная классика, ее исполнение – экзамен на подтверждение серьезных амбиций для любой балетной труппы.

Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко

22.11 — 23.11

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