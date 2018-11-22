Московская сцена
Возвращение "Чайки"
22 и 23 ноября пройдет показ балета "Чайка" на московской сцене.
22 и 23 ноября Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представляет возобновление балета "Чайка" в хореографии Джона Ноймайера.
В балете использована музыка Д. Шостаковича, П. Чайковского, А. Скрябина, И. Гленни.
"Чайка" Чехова не просто повествует о любви и театре, она и есть любовь и театр". (Джон Ноймайер)
Российская премьера спектакля состоялась в марте 2007 года в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, она стала началом нового этапа жизни балетной труппы. Именно с "Чайки" началось сотрудничество театра с ведущими хореографами ХХ века. Не случайно в юбилейном сезоне художественный руководитель балетной труппы Лоран Илер решил вернуть в репертуар именно этот, знаковый для театра спектакль.
"Чайка" была первым опытом работы труппы с Джоном Ноймайером, вслед за тем на сцене появились его спектакли "Русалочка" и "Татьяна". Эстетика хореографа развивала принципы, заложенные основоположниками театра – Станиславским и Немировичем-Данченко. Ноймайер – знаток и исследователь русской культуры – признавался перед московской премьерой "Чайки": "Для меня было важно вернуть результаты моих исследований, моей работы в Россию, в театр, носящий имя Станиславского".
Сегодня "Чайка" – безусловная балетная классика, ее исполнение – экзамен на подтверждение серьезных амбиций для любой балетной труппы.
Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко
22.11 — 23.11.
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