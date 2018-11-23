Здесь интересно

В городских парках столицы к 25 ноября 2018 года будут работать уже 17 катков с искусственным льдом, на шести площадках можно покататься бесплатно, если прийти со своими коньками. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорпарка.



«К 25 ноября в парках Москвы откроется 17 катков с искусственным льдом. После официального старта зимнего сезона, который состоится 22 и 24 ноября, запустят в полную силу тестовые площадки, а также начнут работу новые», - сказали в пресс-службе Мосгорпарка.



Шесть площадок будут бесплатными, на платных действует система льгот. Так, бесплатно можно покататься в парке 50-летия Октября, Гончаровском парке, Воронцовском парке, парке на ул. Ангарской, парке «Дубки» и парке Северного речного вокзала.



Парки с платными катками посетить можно в Бабушкинском парке, в саду «Эрмитаж», в Таганском, Измайловском и Перовском парке, а также в парке «Сокольники», парке «Фили», Парке Горького, парке «Красная Пресня», в сквере в Олонецком проезде и в саду им. Н.Баумана.



«Катки с натуральным льдом зальют только с наступлением настоящей зимы со снегом и морозами», - пояснили в пресс-службе.



В этом году в Москве будет работать порядка 1,5 тысяч катков с искусственным покрытием и натуральным льдом.

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