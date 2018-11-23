Происшествия

Эксперты рассказали о загадочных кадрах с вертолетами и людьми с оружием в центре Москвы.

В Сети накануне появилось видео, на котором запечатлено, как из-за стены Кремля поднимаются два вертолета Ми-8, один из которых на тросе тащит сетчатую платформу, где стоят четверо вооруженных стрелковым оружием людей в касках и бронежилетах.

Видеокадры взбудоражили Сеть, многие юзеры предположили, что происходящее связано с президентом России Владимиром Путиным, однако известно, что он в этот момент находился в Анапе на совещании с военными и представителями оборонного комплекса.

По словам главы Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова, все воздушное пространство над Кремлем контролирует ФСО. Он предположил, что появление вертолетов над сердцем Москвы связано с учениями.

"Или какая-то обстановка сложилась, которая потребовала, чтобы эти вертолеты поднялись в воздух и выполнили определенную задачу, поставленную ФСО", - сказал он, предположив, что в тот момент также могли испытывать новое средство доставки личного состава или новое средство эвакуации.

Свою версию выдвинул генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он полагает, что учения могут быть связаны с отражением возможной атаки дронов на Кремль.

"Чтобы осуществить уничтожение дрона с вертолета, вертолет сначала нужно развернуть, сокращается маневр. Если даже открыть двери у вертолета, то нужной зоны обстрела все равно не получишь. А если речь идет о личном составе, который обеспечивает 360 градусов обстрела, находясь на платформе под вертолетом сопровождения, то теоретически можно предположить, что такая схема может сработать. Возможно, это как раз отработка технологии уничтожения дронов", - цитирует эксперта "Московский комсомолец".

Между тем, в центре по связям с прессой и общественностью ФСО не стали комментировать публикации в СМИ, ограничившись сообщением, что в Москве проходили плановые учения.

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