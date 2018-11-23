Образование/Карьера

Со стороны министра просвещения РФ Ольги Васильевой прозвучал призыв к воспитателям свести к минимуму употребление слов иностранного происхождения и дать дошкольникам возможность ощутить красоту родного русского языка

Об этом она заявила на встрече с лауреатами заключительного этапа профессионального конкурса "Воспитатель года России".

По ее словам, русский язык – один из красивейших в мире, и не стоит увлекаться заимствованными словами. В качестве примера она привела слово "проект", которым сегодня называют любой вид деятельности.

"Семечку посадили, цветы полили – у вас проект. Да не проект это. Цели, задачи были всегда, но называли это по-другому: стратегия, план, тактика. Сейчас – проекты", – цитируют Васильеву СМИ.

Всероссийский конкурс "Воспитатель года России" проводится ежегодно. В этом году в нем приняли участие представители дошкольного образования из 73 субъектов РФ. Победителем конкурса в 2018 году стала воспитатель детского сада №52 "Котенок" в Химках Анастасия Шлемко.

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