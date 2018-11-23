Московская сцена

Города Чудес, невероятные спецэффекты и волшебные превращения. Зрители увидят сказочный спектакль-мюзикл, в котором театр, балет и цирковые номера дополнены современными технологиями, световыми эффектами и трёхмерной графикой. Оригинальный сюжет, уникальная музыка и занятые в представлении артисты московских театров сделают эту новую сказку незабываемой!

Мероприятие рассчитано для детей любого возраста и их родителей. Принять участие в развлечениях смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья.

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