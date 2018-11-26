Обострение конфликта между Москвой и Киевом произошло в результате задержания украинских военных кораблей в территориальных водах РФ.

Украина

Во вторник Верховная рада рассмотрит вопрос о введении военного положения. «Это не означает, что Украина будет проводить наступательные действия», — сказал президент Петр Порошенко. Местная полиция уже переходит на усиленный вариант несения службы.

Порошенко анонсировал проведение работы с военнослужащими резерва первой очереди. Он пояснил, что это еще не «путевка на войну», однако призвал быть в готовности.

В ближайшее время он проведет разговор с лидерами международных организаций и рассчитывает на их поддержку. «Нам очень важна не просто скоординированная позиция с нашими друзьями, не просто заявление, а четкая последовательность действий, что мы будем делать вместе», — сказал он.

Тем временем в Киеве неспокойно. Посольство РФ забросали дымовыми шашками. Силовики оцепили здание. Неподалеку от посольства сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Во Львове активисты жгут покрышки у здания российского консульства.

Россия

Три украинских корабля, задержанные в Черном море, доставят в порт Керчи. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное пересечение государственной границы).

Проход по Керченскому проливу, закрытый накануне после инцидента, открыт для движения гражданских судов.

Россия запросила срочную встречу членов Совета безопасности ООН на 11 утра понедельника (19.00 мск).

В мире

Заседание Совбеза состоится, подтвердила постпред США при ООН Никки Хейли.

НАТО призывает Россию и Украину к сдержанности в Азовском море и к деэскалации ситуации.

ЕС также распространил заявление: «Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию».

Что произошло

Накануне, по данным ФСБ РФ, три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России. Корабельная группировка Украины намеревалась пройти в Азовское море под Керченским мостом. В ФСБ назвали происходящее «провокацией» и сообщили о намерении ее пресечь.

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