Движение гражданских судов по Керченскому проливу возобновилось после инцидента с украинскими кораблями, сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

По его словам, запрет на движение был снят рано утром, первые суда уже следуют по Керчь-Еникальскому каналу. «Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра», — сообщил Волков CМИ.

Отмечается, что ситуация с безопасностью в регионе стабилизировалась.

Накануне Керченский пролив закрыли для гражданских судов после того, как границы РФ «незаконно пересекли» военные корабли Украины. ФСБ РФ заявила, что корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны, при задержании были ранены трое украинских военнослужащих. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

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