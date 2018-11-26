Будем здоровы

Cтартовала Всероссийская горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции. "Горячая линия" заработала в рамках акции "Стоп ВИЧ/СПИД".

"Фондом социально-культурных инициатив дважды в год в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) и Всемирного дня памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) проводится акция "Стоп ВИЧ/СПИД", направленная на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование об этом заболевании", – говорится в сообщении.

Всероссийская горячая линия будет работать до 8 декабря.

Специалисты-эпидемиологи проконсультируют всех желающих по вопросам профилактики данного заболевания, безопасного поведения, а также ответят на вопросы о возможностях бесплатного анонимного тестирования.

В этом году к акции "Стоп ВИЧ/СПИД" присоединится Центр молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Любой обратившейся с 1 по 3 декабря сможет бесплатно сдать анализы и узнать свой ВИЧ-статус.

Информация о времени работы и контактах размещена на сайтах Роспотребнадзора по субъектам РФ.

Ранее руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус сообщил, что в будущем году планируют начать тестирование новой вакцины против ВИЧ на базе Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. На сегодняшний день эта вакцина является одной из самых перспективных.

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