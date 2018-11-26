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Автомагистраль

Ограничения в движении транспорта вступают в действие 30 ноября

Ограничения в движении транспорта вступают в действие 30 ноября

Информационный Центр Правительства Москвы 26 ноября 2018г., 11:57

Движение транспорта будет ограничено на участке 2-го Казачьего пер.

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Ограничение движения вводится на участке  2-го Казачьего пер. с 30 ноября по 3 декабря. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Отмечается, что ограничения вводятся в связи с проведением инженерных работ.

«В связи с реконструкцией инженерных сетей в 1-м Казачьем пер. с 30 ноября по 3 декабря во 2-м Казачьем пер. в районе пересечения с 1-м Казачьим пер. будет ограничено движение. Перекрытие будет действовать круглосуточно», - говорится в сообщении.

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