Автомагистраль

Ограничение движения вводится на участке 2-го Казачьего пер. с 30 ноября по 3 декабря. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Отмечается, что ограничения вводятся в связи с проведением инженерных работ.

«В связи с реконструкцией инженерных сетей в 1-м Казачьем пер. с 30 ноября по 3 декабря во 2-м Казачьем пер. в районе пересечения с 1-м Казачьим пер. будет ограничено движение. Перекрытие будет действовать круглосуточно», - говорится в сообщении.

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