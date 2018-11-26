Автомагистраль

Эксперимент по опытной эксплуатации беспилотных машин на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане решено продлить до 1 марта 2022 года. Об этом 26 ноября заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

На совещании, которое премьер-министр России Дмитрий Медведев проводил со своими заместителями, Акимов подчеркнул, что речь идет об общем сроке тестирования беспилотного транспорта.

"Надеюсь, что уже через полгода у нас будут предложения по корректировке нормативной базы и по корректировке технических регламентов, которые требуются для дальнейшего развития", – сказал вице-премьер.

В начале ноября сотрудники министерства промышленности и торговли страны предложили провести тестирование беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Татарстана. По их задумке, эксперимент должен проводиться с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года. Предполагается, что за три года результаты эксперимента оценят представители МВД, Минпромторга, НТИ "Автонет", ассоциации ГЛОНАСС, ФГУП НАМИ и владельцы беспилотников.

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