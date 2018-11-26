Здесь интересно

В Москве 17 ноября 2019 года откроется Международный фестиваль актуальной драматургии имени режиссера театра и кино Дмитрия Брусникина, сообщила художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина.

"Фестиваль станет ежегодным", – приводит слова Брусникиной CМИ.

По ее словам, на фестиваль приедут театры из разных российских регионов. Специальными гостями фестиваля станут театры из Латвии, Польши, Венгрии, Финляндии.

Марина Брусникина – режиссер, актриса, педагог, заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии. С 2009 года она – помощник художественного руководителя МХТ. Поставила спектакли "Пролетный гусь", "Сонечка", "Легкий привкус измены", "Белое на черном", "Солнце сияло", "Река с быстрым течением", "Дворянское гнездо" и другие.

.