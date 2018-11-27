Почти 4 тысячи развлекательных объектов зимней инфраструктуры появится в московских парках в зимний сезон

Среди них – 1431 каток с искусственным и естественным льдом, 384 лыжные трассы общей протяженностью более 580 километров, 264 ледяные горки и снежных городка, 1640 универсальных площадок для зимних видов спорта, 50 мест для моржевания, 49 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах.

За последние годы посещаемость объектов зимнего отдыха выросла в пять раз. Ожидается, что в этом сезоне их посетят не менее 48 миллионов человек. Главным зимним фестивалем по традиции станет "Путешествие в Рождество", которое продлится с 14 декабря по 13 января.

В течение месяца москвичи и гости столицы смогут стать зрителями уличных спектаклей, принять участие в бесплатных мастер-классах и сделать своими руками новогодние подарки, попробовать праздничные яства и встретить Новый год и Рождество на улицах города.

Темой фестиваля в этом году будет литературное путешествие по страницам истории. На улицы столицы выйдут персонажи любимых книг, спектаклей, фильмов и мультфильмов. Центром зимнего отдыха вновь станет ВДНХ, которая в следующем году отметит 90 лет со дня основания.

30 ноября на ВДНХ откроется зимний городок. Он будет включать в себя три катка с искусственным льдом: "Цветник" (для спокойного катания), "Ракета" (молодежный) и детский каток, тюбинговую горку "Север" с длиной склонов около 80 метров, площадку для керлинга, площадку для игры в снежки, площадку для катания на детских снегоходах, световую аллею для прогулок и большую Новогоднюю Елку.

В парке "Останкино" заработают каток и лыжня длиной пять километров. В павильонах ВДНХ "Театр сказок" и "Робостанция", в "Москвариуме", Парке ремесел, ЭКСПО и Доме культуры будут проходить интерактивные представления и мастер-классы.

С 14 декабря по 8 января будут организованы ярмарки рядом с павильоном "Земледелие" и у Москвариума. Планируется установить 20 шале с едой и сувенирами. Фуд-корты разместятся на катках "Ракета" и "Цветник". В день открытия зимнего сезона на ВДНХ – 30 ноября – состоится праздничное представление с участием австралийского театра Strange Fruit и диджеев Swanky Tunes.

Запланированы две шоу-программы с фейерверком. Посетителей будут развлекать 50 аниматоров. Желающие смогут бесплатно поиграть в керлинг и юкигассен – состоится более 20 матчей.

В зимнем городке пройдут и многочисленные благотворительные мероприятия. 23 декабря состоится традиционный благотворительный забег Дедов Морозов, организованный совместно с фондом "Вера". Ожидается, что в нем примут участие две тысячи человек. 26 января на ВДНХ в 5-й раз пройдет Благотворительный день с участием фондов "Вера", "Я есть!" и Фонда Константина Хабенского. На него будут приглашены 100 детей – подопечных фондов.

Официальное открытие зимнего сезона 2018–2019 состоялось 22 ноября в Парке Горького. В этом году в парках работает более 140 объектов для занятий зимними видами спорта и развлечений. Гостей парков ждут на 41 катке, в том числе 22 катках с искусственным льдом. Для любителей активного отдыха в парках организована 61 лыжная трасса и тропа здоровья общей протяженностью 148 километров.

Будут работать четыре всепогодные лыжные трассы длиной шесть километров. Этой зимой посетители парков могут покататься на 38 снежных и ледяных горках – на тюбингах, ледянках или санках. Из них две горки – всепогодные: "Всепогорка" длиной 200 метров в парке "Сокольники" и горка в парке 50-летия Октября.

В парках открыты 115 пунктов проката, где желающие могут взять в аренду коньки, лыжи, тюбинги, ледянки, снегокаты, санки и другой спортивный инвентарь.

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