Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль считает повышение возраста продажи алкоголя до 21 года правильным решением.

"Я за эту инициативу, я ее поддерживаю. Главное, чтобы закон работал", – отметил Огуль. Он пояснил, что для обеспечения эффективного функционирования закона необходимо, во-первых, ввести государственную монополию на алкоголь. "Это программа максимум. А как минимум – нужно, чтобы алкоголь продавался только в специальных, отдельных точках, алкомаркетах", – добавил депутат.

В таком случае, по мнению эксперта, станет легче контролировать качество алкогольной продукции. "В магазине, где торгуют и сахаром, и фруктами, и алкоголем непонятного качества, естественно, никто не будет там спрашивать паспорт. А когда эта продукция будет собрана в одном месте, будет легче контролировать ее соответствие требованиям", – пояснил Огуль.

Ранее в Минздраве сообщили, что в течение нескольких месяцев будет подготовлен законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года. По данным ВЦИОМ, большинство россиян (78%) поддерживает эту инициативу.

Евгения Маркова

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