Политика
Парламентарии поддержали инициативу по увеличению возрастной категории покупателей спиртных напитков
ГД настояла на повышении возрастного порога покупателей спиртных напитков до 21 года.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль считает повышение возраста продажи алкоголя до 21 года правильным решением.
"Я за эту инициативу, я ее поддерживаю. Главное, чтобы закон работал", – отметил Огуль. Он пояснил, что для обеспечения эффективного функционирования закона необходимо, во-первых, ввести государственную монополию на алкоголь. "Это программа максимум. А как минимум – нужно, чтобы алкоголь продавался только в специальных, отдельных точках, алкомаркетах", – добавил депутат.
В таком случае, по мнению эксперта, станет легче контролировать качество алкогольной продукции. "В магазине, где торгуют и сахаром, и фруктами, и алкоголем непонятного качества, естественно, никто не будет там спрашивать паспорт. А когда эта продукция будет собрана в одном месте, будет легче контролировать ее соответствие требованиям", – пояснил Огуль.
Ранее в Минздраве сообщили, что в течение нескольких месяцев будет подготовлен законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года. По данным ВЦИОМ, большинство россиян (78%) поддерживает эту инициативу.
Евгения Маркова.
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