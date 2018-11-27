Торгово-деловой и развлекательный центр с гостиницей в «Новой» Москве планируется ввести в эксплуатацию в конце 2018 - начале 2019 года, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Объект возводится в районе деревни Мамыри, уч. 74/1 в поселении Сосенское в 1,4 км от МКАД по Калужскому шоссе.

«Застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ. Ведется итоговая проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию», – сказал глава ведомства.

На участке возведен 17-этажный гостиничный комплекс на 561 номер, 17-этажный офисный центр на 1,9 тыс. служащих, павильоны отгрузки овощей и фруктов, холодильный склад, склад-штабелер с автостоянкой.

Объект расположен за многофункциональным торгово-развлекательным центром «Фуд Сити», где имеется открытая парковка на 9400 машин. На ней выделят 550 парковочных мест для служащих офисного центра и 150-210 мест – для проживающих в гостинице. Объект возводится за счет средств инвестора.

«По поручению правительства Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на объектах «Новой» Москвы», – отметил Олег Антосенко.

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