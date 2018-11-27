Автомагистраль

Специалисты транспортного комплекса Москвы рекомендовали столичным водителям воспользоваться городским общественным транспортом из-за снегопада.

"По прогнозам синоптиков, в некоторых районах столицы осадки могут продолжаться до утра 28 ноября. В такую погоду ухудшается видимость, что влечет за собой рост числа дорожно-транспортных происшествий. Просим автомобилистов отказаться от поездок на автомобилях, в особенности, если вы до сих пор не поменяли резину на зимнюю. Пожалуйста, пользуйтесь городским транспортом", – говорится в сообщении.

В пресс-службе комплекса также отметили, что подвижной состав Мосгортранса, метро и МЦК готовы к работе в непогоду.

Тех водителей, у которых нет возможности оставить машину, просят соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее специалисты ЦОДД рекомендовали автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах. Там также напомнили, что по манере вождения зимний период отличается от летнего. В частности, автомобилистам посоветовали не забывать о более длинном пути торможения и о повышенном риске резких торможений и перестроений.

По прогнозам синоптиков, снегопад в столице может продлится до утра среды, 28 ноября. Кроме того, в середине недели в Москву придет сильный ветер. Его скорость в порывах может достигать 15 метров в секунду, отметили специалисты. В ночные часы похолодает до -14 градусов, поэтому на дорогах образуется гололедица.

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