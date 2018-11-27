Происшествия

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам нападений на российские дипломатические учреждения на Украине.

Расследование ведется по статье "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой".

Ранее временному поверенному в делах Украины Руслану Нимчинскому вручили ноту в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Также дипломату выразили возмущение по поводу нападений радикалов на дипмиссию РФ на Украине.

Группа радикалов закидала файерами и яйцами территорию генконсульства РФ в Харькове, в Одессе здание дипучреждения забросали петардами. Аналогичные митинги прошли в Киеве и во Львове.

Это произошло после задержания российскими пограничниками кораблей ВМС Украины, следовавших из Черного в Азовское море. Им вменяют нарушение порядка прохождения военных кораблей через территориальное море РФ.

При задержании пограничники применили оружие, ранения получили трое украинских военнослужащих.

В пресс-службе Минздрава Крыма сообщили, что их жизням ничто не угрожает.

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