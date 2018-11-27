Образование/Карьера

Организация и содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11 классов и основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников не претерпят в этом учебном году существенных изменений, к предметам ЕГЭ, сдаваемым по выбору, добавится китайский язык, а для выпускников 9 классов пройдет также итоговое собеседование по русскому языку, основной срок его проведения – 13 февраля. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

«С началом нового 2018-2019 учебного года во всех регионах России стартовала кампания по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации, в которой в 2019 году примут участие около 700 тысяч выпускников 11 классов», - сообщил Анзор Музаев.

Как и в предыдущие годы, прохождение итоговой аттестации выпускниками 11 классов начнется с написания итогового сочинения (изложения), успешная сдача которого является условием их допуска к ЕГЭ. В текущем году в итоговом сочинении примут участие около 650 тысяч человек, изложение будут писать около 13,5 тысяч участников. Основной срок проведения сочинения в этом учебном году - 5 декабря 2018 года. В дополнительные сроки, 6 февраля и 8 мая 2019 года, написать сочинение смогут участники, получившие «незачет» или пропустившие написание сочинения по уважительной причине. Пять направлений тем итогового сочинения на 2018-2019 учебный год: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».

«Комплекты тем сочинений для разных регионов будут автоматизированным образом собраны и опубликованы в день проведения экзаменов», - уточнила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова. На сайте ФИПИ размещены комментарий по каждому открытому тематическому направлению.

Анзор Музаев напомнил, что, как и в предыдущие годы, до 1 февраля участники ЕГЭ должны подать заявления с указанием выбранных для сдачи предметов.

Он рассказал, что с 2019 года ЕГЭ станет основной формой проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся Крыма и Севастополя. С 2015 года по 2018 год для этих регионов действовал переходный период, когда выпускники имели право выбрать форму участия в итоговой аттестации: государственный выпускной экзамен (ГВЭ) или ЕГЭ. «Окончанию переходного периода способствовал, в том числе, существенный рост уровня заинтересованности в сдаче ЕГЭ у обучающихся. Так, в 2018 году в Крыму ЕГЭ сдавали 66% выпускников, в Севастополе - 99% выпускников», - отметил Анзор Музаев.

В 2019 году впервые ЕГЭ будет проводиться по китайскому языку. Его введению в перечень сдаваемых предметов предшествовала большая подготовительная работа: разработка примерных основных образовательных программ по китайскому языку, а также контрольных измерительных материалов с учетом специфики языка, проведение нескольких апробаций и общественно-профессиональное обсуждение экзаменационной модели.

В этом учебном году контрольные измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ не претерпели существенных изменений. Наиболее значительное изменение – отказ от аргументации с опорой на литературный материал в последнем задании ЕГЭ по русскому языку: теперь выпускники будут выполнять это задание, работая только с незнакомым текстом, который будет им предложен в КИМ, рассказала Оксана Решетникова. По ее словам, требование опираться при выполнении этого задания на литературные источники привело к тому, что участники ЕГЭ стали широко пользоваться шаблонными заготовками, оперируя узким кругом произведений. «Мы не хотим шаблонов, развернутый ответ должен включать только самостоятельные мысли», - пояснила директор ФИПИ.

Анзор Музаев сообщил, что в текущем учебном году продолжит совершенствоваться технология проведения ЕГЭ. Так в 2019 году планируется пилотное внедрение технологии доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по сети «Интернет». Предполагается, что полностью эта технология заменит доставку КИМ, записанных на защищенные диски, в 2020 году.

Заявления на участие в государственной итоговой аттестации для 9 классов (ГИА-9) будут приниматься до 1 марта. Как и ранее, для прохождения ГИА-9 выпускнику необходимо будет успешно сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике, а также два предмета по выбору.

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