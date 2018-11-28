Автомагистраль

27 ноября колонны специализированной коммунальной техники приступили к уборке от снега улично-дорожной сети Москвы на всю ширину проезжей части. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, 27 ноября в столице началась уборка от снега дорог, подходов к остановкам, станциям метро, а также переходам и пешеходных зон.

«Техника также проводит прометание тротуаров, межквартальных проездов, парковок, дворовых территорий с последующей их сплошной противогололедной обработкой», - сказал Петр Бирюков.

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