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Автомагистраль
Уборочная техника работает на дорогах Москвы
Снегоуборочные машины с 27 ноября обеспечивают планомерную уборку снега на автотрассах.
27 ноября колонны специализированной коммунальной техники приступили к уборке от снега улично-дорожной сети Москвы на всю ширину проезжей части. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, 27 ноября в столице началась уборка от снега дорог, подходов к остановкам, станциям метро, а также переходам и пешеходных зон.
«Техника также проводит прометание тротуаров, межквартальных проездов, парковок, дворовых территорий с последующей их сплошной противогололедной обработкой», - сказал Петр Бирюков..
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