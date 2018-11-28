Происшествия

В Москве массово эвакуируют людей из нескольких торговых центров после сообщений о заложенных в них взрывных устройствах.

Проверяются сообщения об угрозе взрыва в ТЦ «Город», «Вива», ТЦ «Горбушкин двор», «Атриум», «Капитолий» на Шереметьевской, «Европейский», «Мегаполис» на Андропова, «Цветной» и «Звездочка» на Таганке.

По всем адресам направлены экстренные службы. Из ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов, ТЦ «Горбушкин двор» в Багратионовском проезде и ТЦ «Вива» на улице Поляны выведены около 300 человек.

Речь идет о проверке всех помещений в пяти торговых центрах в Москве.

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