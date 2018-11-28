Президент Украины Петр Порошенко утвердил указ о введении военного положения в некоторых областях страны.

«Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа „О введении военного положения в Украине“», — сообщил секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Вечером 26 ноября указ о введении военного положения утвердила Верховная рада. Военное положение объявляется на 30 дней в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях Украины, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение ведено в связи с тем, что 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины,

применив оружие. ФСБ России возбудила уголовное дело о нарушении судами границы.

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