1 декабря 2018 года во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина (ул. Авиамоторная, д.40) состоится XIII Фестиваль традиционных видов борьбы народов России.

Фестиваль традиционных видов борьбы народов России представляет собой открытое лично-командное первенство по традиционным видам борьбы: русской – за вороток, татаро-башкирской – на поясах, чувашской борьбе керешу, борьбе народов Кавказа и народов Сибири.

Абсолютное первенство среди победителей в весовых категориях по видам борьбы в этом году будет проводиться по правилам чувашской борьбы керешу. Победителям и призерам будут вручены кубки, медали, дипломы и призы.

Фестиваль направлен на формирование здоровой, благоприятной атмосферы межнационального мира и сотрудничества в столице.

Мероприятие продемонстрирует широкой общественности многообразие спортивных традиций и культурное наследие народов России.

Как ожидается, в соревнованиях примут участие около 150 спортсменов, представляющих команды национально-культурных объединений и землячеств города Москвы: Алтая, Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Республики Саха (Якутия), Татарстана, Тывы, Хакасии, Чечни, Чувашии, Забайкальского края, Иркутской области, Нижнего Новгорода, Тамбова, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии и др.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, при организационной поддержке Департамента спорта города Москвы, префектуры Юго-Восточного административного округа, Ассамблеи народов России, Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, ГБУ «Московский Дом национальностей», Российского Конгресса народов Кавказа, Федерации борьбы на поясах города Москвы, РОО «Общество бурятской культуры «Уряал» города Москвы, Комиссии по физической культуре и спорту Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.

«Проведение этого интересногоспортивного праздника уже стало традиционным для столицы. Приглашаем всех желающих прийти в этот день во Дворец спорта имени Ивана Ярыгина, чтобы узнать об особенностях национальных видов борьбы и стать свидетелями поистине зрелищных соревнований. И пусть победит сильнейший!» – говорит руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Программа XIII Фестиваля традиционной борьбы народов России

9:00 – предварительные встречи борцов всех весовых категорий (до 70 кг, до 80 кг и свыше 80 кг);

13:30 – пресс-конференция «Национальные виды единоборств – часть культуры народа»;

14:00 – возложение цветов к бюсту Ивана Ярыгина, торжественное открытие Фестиваля;

Финальные встречи спортсменов:

14:30 – русская борьба за вороток;

15:00 – чувашская борьба керешу;

15:30 – татаро-башкирская борьба на поясах;

16:00 – борьба народов Кавказа;

16:30 – борьба народов Сибири;

17:00 – абсолютное первенство по чувашской борьбекерешу;

18:00 – церемония награждения победителей и призеров соревнований, торжественное закрытие фестиваля;

18:30 – окончание мероприятий.

В перерывах между соревнованиями запланированы выступления творческих коллективов и артистов.

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