Московская сцена

Не верь ушам, а верь глазам своим.

"TODD" надо посмотреть хотя бы раз,

чтобы потом возвращаться к нему снова и снова.

Уникальный театральный проект, который неизменно и уже седьмой сезон собирает в Москве и Санкт-Петербурге полные залы и проходит с невероятным успехом.

Уже в течение нескольких эпох загадочный и мрачный персонаж Сунни Тодд, о реальности которого историки спорят до сих пор, вдохновляет художников на создание литературных произведений, фильмов и спектаклей. По мотивам этой легенды в Голливуде снят оскароносный триллер с Джонни Деппом в главной роли. К истории о Тодде обращаются снова и снова знаменитые бродвейские театры и передовые оперные дома. В их числе – Royal Opera House в Лондоне, The New York City Opera и многие другие.

Рок-мюзикл "TODD", или "зонг-опера" – харизматичная театрально-музыкальная постановка, представляющая собой сложное многоуровневое повествование: драматическое, музыкальное и пластическое. Драматическое действо перемежается с вокально-музыкальными эпизодами,

комбинациями хореографических и трюковых элементов. Главная составляющая мюзикла – вокальные композиции, называемые по "Трехгрошевой опере" Б. Брехта, "зонгами". Для отечественной постановки "TODD" было специально написано новое либретто (сценарий), на основе которого сочинена музыкальная партитура (саунд-трек) всего спектакля. Этот саунд-трек стал основой аудио-версии рок-мюзикла "TODD", где вместо ролей рассказчиков спектакля можно услышать повествование Вениамина Смехова, голос которого нельзя спутать ни с кем. Эту аудио-версию желательно прослушать перед знакомством с рок-мюзиклом – тогда гарантировано получение 100% удовольствия от просмотра нетленного произведения.

Спектакль идет под живое музыкальное сопровождение музыкантов легендарного коллектива "Король и Шут", которых можно лицезреть на протяжении всего спектакля на сцене за большой стеклянной стеной, являющейся эффектной частью декораций мюзикла.

Московский дворец молодежи

Комсомольский проспект, д. 28

28.11 — 29.11

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