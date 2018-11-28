Инцидент с нарушением российской границы кораблями ВМС Украины является нечистоплотной игрой киевской власти на обострение с целью подавления политических противников. Такое заявление 28 ноября сделал Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что события, развернувшиеся в минувшее воскресенье в Керченском проливе, стоит считать провокацией украинского лидера Петра Порошенко перед выборами. По его словам, произошедшее было лишь предлогом для введения военного положения.

"Даже после присоединение Крыма к РФ и конфликта на Донбассе военное положение на Украине не вводили, а сейчас – лишь небольшой инцидент", – сказал Путин.

25 ноября российские пограничники с применением силы задержали три украинских корабля, нарушивших государственную границу РФ. В итоге трое моряков были ранены, однако их жизни ничего не угрожает. Спустя два дня суд арестовал 12 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал доклад экс-посла США подготовкой к провокации в Керченском проливе.

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