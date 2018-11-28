Размер пенсий у граждан России будет расти. Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе пленарного заседания форума "Россия зовет!".

"Пенсии будут расти. Это вопрос решенный", – сказал глава государства, отвечая на один из вопросов.

На форуме президент подчеркнул, что россияне должны чувствовать выгоду от пенсионных фондов. По его словам, работу фондов нужно организовать таким образом, чтобы люди, которые отчисляют туда свои средства, осознали все преимущества.

"Чтобы и инфляционные процессы не влияли таким образом, чтобы деньги исчезли, чтобы они проводили взвешенную, реалистичную и эффективную экономическую политику", – отметил Путин.

Закон, повышающий пенсионный возраст, был подписан в начале октября. Перед этим он был принят Госдумой с учетом многочисленных поправок, предложенных президентом страны. В частности, Путин предложил разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию,

увеличить максимальное пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста и ввести административную и уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров.

Основным изменением станет повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Ранее на заседании президиума Госсовета по реализации майского указа Путин заявил, что показатели зарплат и пенсий российских граждан не должны быть усредненными.



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