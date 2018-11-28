Здесь интересно

Сольный концерт Детского музыкального театра «Домисолька», посвященный 100-летию дополнительного образования в России и наступающему Году театра в Российской Федерации, состоится в Государственном Кремлевском дворце 29 ноября 2018 года.

Это – девятая концертная программа прославленного московского детского творческого коллектива на главной концертной площадке страны.

Зрители программы «ДОМИСОЛЬКА» - ИДЕМ В ТЕАТР!» окунутся в волшебный творческий мир театра, послушают любимые и знакомые всем с детства песни, восхитятся эксклюзивными костюмами.

В качестве друзей и старших наставников театра в программе примут участие Тамара Гвердцители, Ренат Ибрагимов, Олег Газманов, Диана Гурцкая, Александр Олешко, Дмитрий Харатьян, Александр Маршал, Светлана Захарова, Денис Майданов, Витас, Елена Воробей, Михаил

Грушевский, Марк Тишман, Руслан Алехно, Пьер Нарцисс, Александр Морозов, Евагений Фридлянд, Светлана Криницкая, Юлия Началова, Олег Шаумаров, Наталья Громушкина, музыкальные коллективы «Новые Cамоцветы», «Премьер-министр», «Бурановские бабушки», «Soprano Турецкого», «ТенорА ХХI века», а также Ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, Московский Мюзик-Холл, Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации и другие.

Художественные руководители «Домисольки» и авторы проекта – композитор Ольга Юдахина и поэт, продюсер Иван Жиганов.

Начало в 19.00

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