В Останкинском районе Москвы возведут спортивный центр с несколькими бассейнами, в том числе круглогодичный на восемь дорожек под открытым небом.

Застройщиком выступает ГК "Территория фитнеса", которого определила торговая сессия по аренде земельного участка. Многофункциональный спортивный центр построят по адресу: улица 1-я Останкинская, владение 43-55.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, ранее жители района обращались к городской власти с просьбой о строительстве спортцентра. Жители отмечали нехватку бассейнов в районе.

Ранее сообщалось, что во II квартале 2019 года могут завершить строительство спортивного комплекса с катком на улице Красного Маяка.

Строительство объекта напротив владения 13А, корпус 2 ведется с начала текущего года для ГБУ "Физкультурно-спортивное объединение "Хоккей Москвы" Москомспорта. Общая площадь комплекса составит 4,7 тысячи квадратных метров.

.